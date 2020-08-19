В Чернобыле показали смертельно опасное животное, которое хорошо маскируется

Чернобыльский заповедник (колаж: РБК-Украина)

В Чернобыльском заповеднике живут разнообразные животные, и некоторые из них опасны для человека

В Чернобыле показали на фото смертельно опасное животное, которое может быть разного цвета, но узнать его всегда можно по специфическому рисунку на теле. Речь идет про ядовитую змею - гадюку обыкновенную.

К смерти укус гадюки приводит очень редко, но случаи в мире были. Медики советуют обращаться за помощью, ведь укус животного может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

"Если вы сомневаетесь, какой перед вами пресмыкающееся - посмотрите на его позвоночник. Если видите специфическую зигзагообразную или ромбовидную линию, с наибольшей вероятностью перед вами - гадюка обыкновенная. И не важно, какого она цвета", - говорится на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

А вот цвет гадюки обыкновенной может колебаться от серого до коричневого с оливковыми и красно-бурыми оттенками. А могут встречаться и совсем черные формы. Главное, что нужно помнить: если на спине у змеи ромбовидная линия - это гадюка обыкновенная.

Гадюка обыкновенная в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В нашей стране водится три вида семейства гадюковых: обыкновенная, степная и гадюка Никольского.

"В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти", - говорят в Минздраве.

Что делать при укусе гадюки

Если вы вдалеке от цивилизации, постарайтесь как можно быстрее высосать из ранки яд и выплюнуть. Далее пострадавшую конечность нужно охладить, если есть такая возможность. Как вариант, можно намочить платок и обвязать им место укуса, но не туго.

Жгут на пострадавшую конечность накладывать категорически нельзя. Вы приостановите распространение яда по телу, но когда жгут будет снят, вам в кровь попадет большое количество токсинов сразу. Из-за этого может возникнуть почечная недостаточность.

Пострадавшего нужно удобно уложить, давать пить много пить (лучше - простой воды), пока вы ждете скорую.

Если же после укуса ничего не предпринять и долго тянуть с вызовом врачей, то последствия могут быть довольно тяжелыми и врачам будет гораздо сложнее поставить на ноги пострадавшего.

Отметим, что в Украине с начала 2020 года 36 человек пострадали от укусов змей.