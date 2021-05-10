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У Чорнобилі показали рідкісних "червонокнижних" птахів: диво природи!

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали пташенят рідкісного птаха, який занесений до Червоної книги України. Це орлята. Як відомо, птахів не можна турбувати в їх гніздах, тому орнітологи спостерігають за ними непомітно.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Чорнобильського заповідника.

"Є орлята. Птахів на гніздах краще не турбувати. Тому орнітологи, якщо і спостерігають тепер за пернатими, то намагаються робити це тихо і непомітно. Щоб не попастися на очі дорослого орлана, наш вчений причаївся за гілкою сосни. Що там робиться в гнізді він не розгледів - високо, але почув писк пташенят і побачив, як самка їх годує. Є пташенята", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Чорнобильському заповіднику вилупилися пташенята орлів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Європейську гніздову популяцію орлів оцінили в 5-20 тис.пар. Наприкінці XIX ст. степовий орел був звичайним птахом багатьох степових районів України. На початку ХХ його чисельність почала скорочуватися. На сьогодні гніздова популяція в Україні зникла. Останнє гніздування зареєстровано на початку 1980-х роках в заповіднику "Асканія-Нова". Основні причини зміни чисельності - знищення цілинних ділянок степу, поселень ховрахів, загибель птахів на опорах ліній електропередач, знищення людиною.

Як ми раніше писали, в Чорнобильському заповіднику виявили дуже рідкісні рослини, які занесені до Червоної книги. Ці квіти зазвичай з'являються до кінця квітня - на початку травня в лісах.

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