У Чорнобилі показали прекрасно плаваючу тварину: "водні процедури" дивіться на відео

У Чорнобильському заповіднику показали красеня-лося, який насолоджується водними процедурами.
Відео з могутньою твариною опублікували на сторінці Facebook заповіднику.
У Чорнобільському радіаційному заповіднику розповідають, що лосі - відмінні плавці. Вони з легкістю можуть здолати кілька кілометром вплав без зупинки.
"Незважаючи на свої габарити, великі лосі просто прекрасно почувають себе у воді. Вони вміють дуже швидко плавати і можуть подолати кілька кілометрів без зупинок. Ви можете самі в цьому переконатися, переглянувши відео, на якому лось приймає "водні процедури" в одному з водойм Чорнобильського заповідника", - написали в описі ролика.
Пропонуємо і вам його подивитися і переконатися, який лось чудовий плавець.
У коментарях українці написали, що не раз бачили плаваючих лосів.
Як ми раніше повідомляли, в Чорнобилі показали найбільшу наземну тварину Європи.