ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімки

STYLERЖиття    01.06.2020 - 08:34
Чорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімки
Чорнобиль оживає після пожеж (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська зона відновлюється після серії затяжних пожеж

Чорнобильська зона відчуження продовжує тривалий процес відновлення після серії затяжних пожеж. У мережі показали фантастичні фото відродження природи, яка, як відомо, завжди перемагає.

Знімки розмістили на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Після того, як останні осередки пожеж, що понад місяць знищували унікальну флору і фауну Чорнобиля, були остаточно погашені, співробітники заповідника запустили серію фото під хештегом #зеленим_по_чорному. Нові фото стали частиною цієї акції.

Чорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімкиЧорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімкиЧорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімки

Чорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімки

Чорнобильський заповідник відновлюється після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікавий факт, що в Чорнобильському заповіднику живуть понад 100 коней Пржевальського. Близько 15 років тому 36 тварин привезли сюди в якості експерименту. Милі непарнокопитні показали неймовірну стійкість, і українське Полісся стало їхнім новим домом.

Коні Пржевальського почали різко скорочуватися в їх природному середовищі - Монголії - в 1944-1945 роках. Що пов'язано з суворою зимою в тих краях з 40-градусними морозами та буревіями. З 1969 року в дикій природі тварин не бачили.

Як ми писали раніше, Чорнобильську зону відкривають для екскурсій.

До речі, Серіал "Чорнобиль" став сенсацією премії Еммі-2019.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Чорнобиль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся