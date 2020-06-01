Чорнобиль оживає після пожеж: нові фантастичні знімки

Чорнобиль оживає після пожеж (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська зона відновлюється після серії затяжних пожеж

Чорнобильська зона відчуження продовжує тривалий процес відновлення після серії затяжних пожеж. У мережі показали фантастичні фото відродження природи, яка, як відомо, завжди перемагає.

Знімки розмістили на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Після того, як останні осередки пожеж, що понад місяць знищували унікальну флору і фауну Чорнобиля, були остаточно погашені, співробітники заповідника запустили серію фото під хештегом #зеленим_по_чорному. Нові фото стали частиною цієї акції.

Чорнобильський заповідник відновлюється після пожеж (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікавий факт, що в Чорнобильському заповіднику живуть понад 100 коней Пржевальського. Близько 15 років тому 36 тварин привезли сюди в якості експерименту. Милі непарнокопитні показали неймовірну стійкість, і українське Полісся стало їхнім новим домом.

Коні Пржевальського почали різко скорочуватися в їх природному середовищі - Монголії - в 1944-1945 роках. Що пов'язано з суворою зимою в тих краях з 40-градусними морозами та буревіями. З 1969 року в дикій природі тварин не бачили.

Як ми писали раніше, Чорнобильську зону відкривають для екскурсій.

До речі, Серіал "Чорнобиль" став сенсацією премії Еммі-2019.

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Автор: Светлана Мащенко