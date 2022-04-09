Під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів (відео)
На території двох сіл у Чернігівській області рятувальники виявили багато боєприпасів. В одній з церков - понівечені тіла мирних жителів. За словами місцевих, це жертви жорстоких розправ російських окупантів.
Відео наслідків руйнувань села Ягідне та Лукашівка опублікували на сторінці ДСНС.
"Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищають територію і вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам'ятник архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб", - повідомляють рятувальники.
Церква тепер частково зруйнована, а поруч співробітники ДСНС знайшли тіла загиблих мирних жителів.
"Крім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, яке залишили після себе російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві жителі, яких розстріляли орки. Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "визволителі" на нашу землю... не пробачимо. Ніколи", - сказано в повідомленні.
Жителі села Ягідне розповіли в коментарі для Syspilne, що російські окупанти пробули там майже місяць. У селі знищені майже всі будинки. Понад 300 осіб тримали в підвалі місцевої школи. Людей практично не випускали на повітря, зрідка дозволяли вийти на вулицю.
У тих, хто вижив досі болять ноги від постійного сидіння в підвалі. Частина місцевих жителів загинула від рук окупантів - деяких розстріляли, хтось не витримав тортур, а у когось серце здалося через брак повітря в підвалі.
По трасі - розбита техніка і цивільні автомобілі. Від самої дороги залишилися тільки спогади. Всі території навколо-заміновані. Біля в'їзду в селище стоїть гаубиця - саме з неї розстрілював Ягідне. Також по селу лупили з гранатометів.
Свою бронетехніку окупанти ставили просто впритул до будинків. Місцеві жителі з вікон бачили техніку біля своїх будинків.
Валентина Сараян розповіла, що один БТР стояв біля її будинку. Її разом з іншими людьми загнали в підвал школи. Вона зізнається, що дихати там було нічим, двічі мало не задихнулася. Але найстрашніше, коли її змусили копати яму біля школи.
Наймолодшому з 300 осіб в цьому підвалі було 3 місяці, найстаршій – 93 роки. Щоб вийти з підвалу і сходити додому за теплими речами для дитини, жителів ягідного змушували співати гімн Росії. Але українці відмовлялися.
Один з місцевих жителів розповів, що за час окупації в підвалі загинули не менше 10 людей від задухи. Тіла загиблих складали в тому ж підвалі. Іноді окупанти дозволяли чоловікам вийти до кладовища і поховати загиблих. Закопували по кілька людей в одній могилі. І навіть у цей час їх постійно обстрілювали. Двох людей поранило уламками.
Вже п'ятий день в Ягідному шукають всіх похованих в братських могилах і просто в городах. На цей момент на ексгумацію в Чернігів відправили вже 17 осіб, 13 з них – цивільні.
"У період окупації, за інформацією місцевих жителів, тут були братські могили. Там ховали й цивільних, і військових, які були розстріляні. Є випадки, коли були пов'язані руки, переламані щелепи та постріли в потилицю. Двох хлопців з логістичної компанії, ми знайшли їх у підвалі, зі зв'язаними руками, на колінах і в потилицю застрелені", - розповіли волонтери.
Місцеві зізнаються, що спочатку мріяли про те, щоб українська армія звільнила село. Потім стали мріяти, щоб школу розвалили - щоб люди залишилися живі, а окупанти пішли.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області також знаходять тіла мирних жителів.
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