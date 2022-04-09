Під Черніговом у церкві знайшли боєприпаси та тіла мирних жителів (відео)

На території двох сіл у Чернігівській області рятувальники виявили багато боєприпасів. В одній з церков - понівечені тіла мирних жителів. За словами місцевих, це жертви жорстоких розправ російських окупантів.

"Наші піротехніки, після перебування тут орків, очищають територію і вилучають вибухонебезпечні предмети. Тут знаходиться пам'ятник архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб", - повідомляють рятувальники.

Церква тепер частково зруйнована, а поруч співробітники ДСНС знайшли тіла загиблих мирних жителів.

"Крім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, яке залишили після себе російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві жителі, яких розстріляли орки. Хіба можна таке пробачити? Скільки горя принесли "визволителі" на нашу землю... не пробачимо. Ніколи", - сказано в повідомленні.

Жителі села Ягідне розповіли в коментарі для Syspilne, що російські окупанти пробули там майже місяць. У селі знищені майже всі будинки. Понад 300 осіб тримали в підвалі місцевої школи. Людей практично не випускали на повітря, зрідка дозволяли вийти на вулицю.

У тих, хто вижив досі болять ноги від постійного сидіння в підвалі. Частина місцевих жителів загинула від рук окупантів - деяких розстріляли, хтось не витримав тортур, а у когось серце здалося через брак повітря в підвалі.

По трасі - розбита техніка і цивільні автомобілі. Від самої дороги залишилися тільки спогади. Всі території навколо-заміновані. Біля в'їзду в селище стоїть гаубиця - саме з неї розстрілював Ягідне. Також по селу лупили з гранатометів.

Свою бронетехніку окупанти ставили просто впритул до будинків. Місцеві жителі з вікон бачили техніку біля своїх будинків.

Валентина Сараян розповіла, що один БТР стояв біля її будинку. Її разом з іншими людьми загнали в підвал школи. Вона зізнається, що дихати там було нічим, двічі мало не задихнулася. Але найстрашніше, коли її змусили копати яму біля школи.

Наймолодшому з 300 осіб в цьому підвалі було 3 місяці, найстаршій – 93 роки. Щоб вийти з підвалу і сходити додому за теплими речами для дитини, жителів ягідного змушували співати гімн Росії. Але українці відмовлялися.

Один з місцевих жителів розповів, що за час окупації в підвалі загинули не менше 10 людей від задухи. Тіла загиблих складали в тому ж підвалі. Іноді окупанти дозволяли чоловікам вийти до кладовища і поховати загиблих. Закопували по кілька людей в одній могилі. І навіть у цей час їх постійно обстрілювали. Двох людей поранило уламками.

Вже п'ятий день в Ягідному шукають всіх похованих в братських могилах і просто в городах. На цей момент на ексгумацію в Чернігів відправили вже 17 осіб, 13 з них – цивільні.

"У період окупації, за інформацією місцевих жителів, тут були братські могили. Там ховали й цивільних, і військових, які були розстріляні. Є випадки, коли були пов'язані руки, переламані щелепи та постріли в потилицю. Двох хлопців з логістичної компанії, ми знайшли їх у підвалі, зі зв'язаними руками, на колінах і в потилицю застрелені", - розповіли волонтери.

Місцеві зізнаються, що спочатку мріяли про те, щоб українська армія звільнила село. Потім стали мріяти, щоб школу розвалили - щоб люди залишилися живі, а окупанти пішли.