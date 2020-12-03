Під Черніговом люди залишилися без медичної допомоги: єдиний лікар помер

Мешканці села Нехаївка Чернігівської області залишилися без допомоги медиків. У них був сімейний лікар, який двічі в тижні приїжджав до хворих із сусіднього села, але і він помер від коронавірусу.

У селі багато хворих і це не тільки коронавірус, а й інші захворювання. Без медичного спостереження залишилися люди похилого віку і маленькі діти. Люди фактично залишилися віч-на-віч з епідемією. Нового лікаря поки не знайшли та іноді в Нехаївку приїжджають місцеві медсестри. Якщо комусь зовсім погано, то жителі скидаються грошима водієві місцевої амбулаторії, щоб він відвіз їх у районну лікарню. Про це розповідається в сюжеті "Громадське".

"Зараз у нас в селі люди поголовно лежать. Сім'ями лежать, і ніхто не знає, що у них. У нас немає сімейного лікаря, і ми нікому не потрібні, але жити ж треба, живими в землю не ляжеш. Он амбулаторію нам зробили, будемо хоровод навколо неї водити на Новий рік, відкривати її нікому", - кажуть селяни.

На весь округ залишилося три медсестри, та й ті працюють на пів ставки й постійно підміняють одна одну в разі необхідності.

"Я розумію, що треба людям допомагати. У нас у селі залишилися в основному люди пенсійного та передпенсійного віку, а це — група ризику. Працюємо з 8 ранку до 8 вечора. На нічні виклики часто виїжджаємо. Швидка з району приїжджає, слава Богу, ще не було випадків, щоб не приїжджала. Навантаження на нас дуже велике", - розповіла сімейна медсестра Олена Омилечко.

У сільраді розводять руками та зізнаються, що заманити в село сімейного лікаря майже неможливо.

"50 днів пройшло з того часу, як помер сімейний лікар. За 2 місяці важко розв'язати це питання. Ми готові прийняти сімейного лікаря у нас з дорогою душею", - розповів староста села Нехаївка Сергій Заводченко.

Під Черніговом ціле село залишилося без лікарів

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у лікарнях Миколаєва ситуація з медиками вже катастрофічна.

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