Чорна п'ятниця 2020: максимальні знижки, акції та промокоди

Найочікуваніша подія 2020 року у світі шопінгу, Чорна п'ятниця, офіційно стартує в 00:00 з 26 на 27 листопада і завершиться опівночі 29 листопада.

Традицію влаштовувати грандіозний листопадовий розпродаж рітейлери перейняли у США, де в першу п'ятницю після Дня подяки по всій країні обрушуються ціни до рекордних позначок. У цей день багато американських магазинів відкриваються вже опівночі, а перед їхніми дверима шикуються величезні черги з бажаючих отримати кращі знижки.

Як підготуватися до події

В Україні акція Чорна п'ятниця триває цілих три дні, а в багатьох магазинах знижки діють до середини грудня. Проте досвідчені покупці знають, що затребувані товари за зниженими цінами розбирають вже в перші години після початку торгівлі.

Щоб опинитися серед тих, хто скористається кращими акціями рітейлерів, слід готуватися до шопінгу заздалегідь, а саме:

Скласти список магазинів, у яких планується робити покупки, і завести акаунти на сайтах . Зареєстрований профіль дозволить заощадити час при купівлі. Крім того, в перші години розпродажі можуть виникнути перебої з роботою інтернет-магазинів через купівельний ажіотаж.

. Зареєстрований профіль дозволить заощадити час при купівлі. Крім того, в перші години розпродажі можуть виникнути перебої з роботою інтернет-магазинів через купівельний ажіотаж. Додати потрібні в Wish List. У багатьох онлайн-магазинах є можливість зберегти позицію в обраному списку. Завдяки цьому в день black friday вам залишиться тільки порівняти ціни на бажані товари, і якщо ціна вас влаштує, то швидко оформити покупку. До того ж якщо в одному місці товар вже розібрали, то на іншому інтернет-майданчику він може бути ще в наявності.

У багатьох онлайн-магазинах є можливість зберегти позицію в обраному списку. Завдяки цьому в день black friday вам залишиться тільки порівняти ціни на бажані товари, і якщо ціна вас влаштує, то швидко оформити покупку. До того ж якщо в одному місці товар вже розібрали, то на іншому інтернет-майданчику він може бути ще в наявності. Відкласти потрібну суму. Якщо планується використовувати кредитну карту, то краще заздалегідь встановити ліміт, щоб не піддатися споживчому азарту.

Якщо ви робите покупку в обраному магазині вперше, то слід пошукати купони на перше замовлення і по можливості отримати додаткову знижку. На деяких торгових майданчиках така можливість є.

Якщо ви упустили бажану річ в одному магазині, то пошукайте аналогічну пропозицію на сайтах конкурентів. При цьому покупка може обійтися навіть дешевше. Адже одна з переваг онлайн-шопінгу в тому, що можна швидко знайти конкретний товар на різних торговельних майданчиках і порівняти ціни.

Особливості листопадового розпродажу в Україні

У 2019 році під час розпродажу в Чорну п'ятницю знижки на деякі популярні моделі смартфонів і інші гаджети перевищували 50%.

Xiaomi Redmi 3 3GB/32GB можна було купити зі знижкою 27%, а на навушники Jays u-Jays Wireless пропонувалося 55%.

Тим, хто хотів оновити смартфон та інші гаджети, можна пополювати за хорошими знижками на сайтах магазинів електроніки. Придбати популярну модель за третину ціни не вийде, але заощадити кілька тисяч гривень цілком реально.

Не менш популярний в цей період розпродаж одягу. Це час покупок базових якісних речей: гарного взуття, верхнього одягу, класичних костюмів та інших предметів гардероба.

У масовому розпродажу 2020 року візьмуть участь кілька сотень магазинів і сервісних компаній. Найбільші знижки, до 70-90%, будуть на наступні категорії товарів:

Врахуйте, що на товари з максимальними знижками промокоди можуть не поширюватися.

В яких магазинах можна знайти максимальні знижки

Традиційно найкращі пропозиції уанету (фіксовані знижки, вигідні купони з акцією або промокодом) напередодні глобального розпродажу анонсують гіганти торгівлі, такі як: iherb, Aliexpress Foxtrot Eva та інші.

Особливий інтерес у любителів економії викликає AliExpress. У період black friday на майданчику знизяться ціни на різні гаджети брендів Xiaomi, Meizu, Huawei та сотні тисяч інших товарів з безлічі категорій.

AliExpress — це територія вигідного шопінгу, де низькі ціни діють цілий рік і постійно генеруються вигідні промокоди з фіксованими знижками.

Не дивно, що торішня Чорна п'ятниця принесла AliExpress більше третини виручки від продажів українського eCommerce, повідомляють в компанії з посиланням на аналітику АКІТ.

Купони в окремих випадках дозволять отримати додаткову знижку або подарунок. Наприклад, якщо ви вперше робите замовлення в обраному інтернет-магазині, купуєте товар на певну суму і в інших випадках, передбачених умовами дії акції.