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Під Черкасами школяра жорстоко побили прямо на уроці: деталі НП

STYLERЖиття    26.02.2020 - 10:24
Під Черкасами школяра жорстоко побили прямо на уроці: деталі НП
Під Черкасами жорстоко побили школяра (Колаж РБК-Україна)

В українській школі побили хлопчика до струсу мозку

В Черкаській області однокласники зацькували учня сьомого класу. Вони побили хлопчика прямо на уроці з особливою жорстокістю. У Артема струс мозку і його госпіталізували в лікарню. Напали на школяра учні паралельного класу. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Це в сьомому класі струс мозку, а в дев'ятому – вони йому голову проломлять або кістки будуть ламати?" Сам хлопець у хорошому настрої, тому що лікарі нарешті відпускають його додому", - розповіла мама хлопчика.

Артема "травлять" учні школи вже три роки. Їм не подобається його зачіска, а також те, як він одягається, а також його марка телефону.

За словами хлопчика, прямо на уроці один із школярів взяв щітку і вдарив його по голові.

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В дитячій обласній лікарні школяр пролежав 10 днів і дуже радіє зараз, коли його виписують.

"Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку. Поступив зі скаргами на головний біль, нудоту, напередодні була температура, не міг довго заснути", - розповіла дитячий лікар-невролог Лілія Липова про стан здоров'я хлопчика.

Мама Артема написала заяву в поліцію про побиття її сина, один з батьків нападників хлопців попросив жінку забрати заяву, але ніхто з кривдників не запропонував фінансової допомоги з лікування побитого школяра.

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