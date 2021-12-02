Під Черкасами гра в сніжки закінчилася лікарнею і судом: "я за свою дитину вб'ю"

Інцидент стався в місті Шпола Черкаської області. Жінка накинулася на хлопчика, оскільки думала, що він закидав сніжками її дочку. Повідомляється, що вона завдала йому ударів кулаками та долонями по обличчю не менше трьох разів.

Дочка повернулася додому в снігу і сльозах

У той день її дочка повернулася зі школи вся в снігу і в сльозах. Матері вона повідомила, що школярі старших класів закидали її сніжками по дорозі додому.

Жінка відразу ж вискочила на вулицю, де застала компанію підлітків 10-13 років. Вона запитала, хто кидав сніжки в її дочку, але школярі швидко розбіглися, а один з них залишився.

Саме на нього жінка і накинулася і кілька разів вдарила.

У лікарні лікарі діагностували у дитини струс мозку, рану на верхній губі та синяк на переніссі.

Що розповів школяр

Підліток повідомив, що того дня він з друзями повертався зі школи. І ніяких дівчаток сніжками не закидав.

Напад агресивної жінки став для нього повною несподіванкою. Він не втік разом з іншими, бо не був винен.

За його словами, жінка його тричі штовхнула, тричі вдарила по вуху та один раз ударила під око.

Як розповів його товариш, жінка в момент нападу кричала:"Я за свою дитину вб'ю".

Інший школяр зізнався, що потрапив у дівчинку сніжком. Але він стверджує, що це сталося випадково і він відразу ж вибачився перед нею. А коли побачив розлючену жінку, втік.

Що вирішив суд

Судді винесли вирок за статтею №125 (Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я). Свою провину обвинувачена не визнала.

Вона посилається на те, що підліток їй грубо відповідав і намагався відштовхнути. Але він винен, оскільки був у компанії з кривдниками її дочки.

Жінка повідомила в суді, що школяра просто штовхнула, а не била. І він послизнувся і впав.

Як саме підліток отримав травми, експертам встановити не вдалося. Однак в суді зійшлися на тому, що між діями жінки та травмами у дитини є причинно-наслідковий зв'язок.

Суд визнав жінку винною і їй тепер належить виплатити штраф у розмірі 1700 гривень і ще 7000 гривень – в якості моральної та матеріальної компенсації потерпілому.

Судді також взяли до уваги той факт, що жінка провідала потерпілого школяра в лікарні, коли дізналася, що це не він кидав сніжки. Вона принесла йому свої вибачення.