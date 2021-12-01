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У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)

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Черкаси, Середа 01 грудня 2021 15:48
У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото) У Черкасах медики витягнули з горла дитини голку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкасах в обласній дитячій лікарні витягнули голку з дихальних шляхів дитини. Стороннє тіло медики вилучили злагоджено та оперативно.

Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, зазначається що команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно, тому все завершилось вдало.

"+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділення вилучили стороннє тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли медики.

Також лікарі розповіли, чого не можна робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхів дитини. Зокрема, заборонено бити малюка по спині та самостійно витягувати стороннє тіло.

У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)

Окрім того, деякі особливості здоров’я дитини можуть підвищувати ризики удавлення. Наприклад, це труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.

"Анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче малюки часто з огляду на вік не спроможні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм", - сказали медики.

У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці медики рятують 4-річну дитину, яка випила 64 таблетки.

Також ми писали, що в українки з повіки витягли 9-сантиметрового паразита.

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