У Черкасах лікарі витягли з горла дитини голку: що заборонено робити в такій ситуації (фото)
У Черкасах в обласній дитячій лікарні витягнули голку з дихальних шляхів дитини. Стороннє тіло медики вилучили злагоджено та оперативно.
Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.
Так, зазначається що команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно, тому все завершилось вдало.
"+1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анестезіологічного відділення вилучили стороннє тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли медики.
Також лікарі розповіли, чого не можна робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхів дитини. Зокрема, заборонено бити малюка по спині та самостійно витягувати стороннє тіло.
Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)
Окрім того, деякі особливості здоров’я дитини можуть підвищувати ризики удавлення. Наприклад, це труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.
"Анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче малюки часто з огляду на вік не спроможні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм", - сказали медики.
Лікарі витягнули голку з горла дитини (facebook.com/Черкаська-обласна-дитяча-лікарня-ЧОР)
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