У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

У Черкасах познущалися над однією з найромантичніших локацій - місцевим тунелем кохання. У мережі показали сумні фото "до" і "після".

Про це повідомили в Instagram-спільноті News Cherkassy.

"Черкаський тунель кохання обрізали. Зараз він вже не виглядає так об'ємно як минулого року", - підписані кадри.

Така необхідність виникла, оскільки залізниця в "зеленому" тунелі є діючою. І обрізання гілок потрібно, щоб знизити аварійнонебезпечність цього місця.

Фото: Черкаський тунель кохання "до" і "після" (instagram.com/news_cherkassy)

Але дописувачі обурені, що кущам і деревам не дають розростися сильніше. Ось що пишуть користувачі в коментарях:

Питання: навіщо прям перед сезоном фотографій? Таке відчуття, що вони по приколу кайф ламають.

Як тільки пішла популярність до цього місця, так одразу динозаври почали діяти.

Той момент, коли можуть погубити навіть те, що не намагалися робити.

Зазначимо, що найвідомішим тунелем кохання є місце на залізниці біля селища Клевань Рівненської області. Зелене покриття в ньому повністю з'єднується зверху. Черкаський тунель міг би скласти йому конкуренцію, але тепер вже точно доведеться чекати, коли гілки знову відростуть.

Фото: Рівненський Тунель кохання (wikipedia.org)