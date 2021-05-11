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У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

Новость на русском → Черкаси, Вівторок 11 травня 2021 18:45
У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає Колаж РБК-Україна: Тунель кохання в Черкасах сильно обрізали
Автор: Світлана Мащенко

У Черкасах познущалися над однією з найромантичніших локацій - місцевим тунелем кохання. У мережі показали сумні фото "до" і "після".

Про це повідомили в Instagram-спільноті News Cherkassy.

"Черкаський тунель кохання обрізали. Зараз він вже не виглядає так об'ємно як минулого року", - підписані кадри.

Така необхідність виникла, оскільки залізниця в "зеленому" тунелі є діючою. І обрізання гілок потрібно, щоб знизити аварійнонебезпечність цього місця.

У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

Фото: Черкаський тунель кохання "до" і "після" (instagram.com/news_cherkassy)

Але дописувачі обурені, що кущам і деревам не дають розростися сильніше. Ось що пишуть користувачі в коментарях:

  • Питання: навіщо прям перед сезоном фотографій? Таке відчуття, що вони по приколу кайф ламають.
  • Як тільки пішла популярність до цього місця, так одразу динозаври почали діяти.
  • Той момент, коли можуть погубити навіть те, що не намагалися робити.

Зазначимо, що найвідомішим тунелем кохання є місце на залізниці біля селища Клевань Рівненської області. Зелене покриття в ньому повністю з'єднується зверху. Черкаський тунель міг би скласти йому конкуренцію, але тепер вже точно доведеться чекати, коли гілки знову відростуть.

У Черкасах познущалися над пам'яткою тунель кохання: як він тепер виглядає

Фото: Рівненський Тунель кохання (wikipedia.org)

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