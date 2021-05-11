В Черкассах поиздевались над достопримечательностью тоннель любви: как он теперь выглядит
В Черкассах поиздевались над одной из самых романтических локаций - местным тоннелем любви. В сети показали грустные фото "до" и "после".
Об этом сообщили в Instagram-сообществе News Cherkassy.
"Черкасский тоннель любви обрезали. Сейчас он уже не выглядит так объемно как в прошлом году", - подписаны кадры.
Такая необходимость возникла, поскольку железная дорога в "зеленом" тоннеле является действующей. И обрезание веток нужно, чтобы снизить аварийноопасность этого места.
Фото: Черкасский тоннель любви "до" и "после" (instagram.com/news_cherkassy)
Но подписчики возмущены, что кустам и деревьям не дают разрастись посильнее. Вот что пишут юзеры в комментариях:
- Вопрос: Зачем прям перед сезоном фотографий? Такое ощущение, что они по приколу кайф ломают.
- Як тільки пішла популярність до цього місця, так одразу динозаври почали діяти.
- Тот момент, когда могут погубить даже то, что не пытались делать.
Отметим, что самым известным тоннелем любви является место на железной дороге возле поселка Клевань Ровенской области. Зеленое покрытие в нем полностью соединяется сверху. Черкасский тоннель мог бы составить ему конкуренцию, но теперь уж точно придется ждать, когда ветки снова отрастут.
Фото: Ровенский тоннель любви (wikipedia.org)
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