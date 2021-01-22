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У Черкасах чоловік жорстоко побив собаку: не хотів гуляти

Черкаси, П'ятниця 22 січня 2021 14:21
У Черкасах чоловік жорстоко побив собаку: не хотів гуляти
Господар жорстоко знущався над твариною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Черкасах затримали чоловіка, який жорстоко знущався над своїм собакою. Він бив його і наносив важкі удари. Бідна тварина від болю ледь переставляла лапи.

Про інцидент повідомляють у Telegram-каналі патрульної поліції Черкаської області.

Вранці, 22 січня, екіпаж патрульних отримав виклик про те, що в одному з дворів на вулиці Олени Теліги невідомий чоловік жорстоко б'є собаку. Копи прибули на виклик, виявили чоловіка з собакою на повідку.

"Чоловік зізнався, що собака не хотів гуляти і він намагався змусити його силою, а саме ударами по тілу тварини. Опитавши небайдужого заявника, поліцейські склали протокол на власника собаки за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КПП", - розповіли патрульні.

Нещасну тварину забрали у власника і передали працівникам державного притулку для тварин в місті Черкаси.

У Черкасах чоловік жорстоко побив собаку: не хотів гулятиУ Черкасах чоловік бив свого собаку (фото: прес-служба поліції)

Як ми раніше повідомляли, в Україні загинули на холоді десятки кажанів, які занесені в Червону книгу. Тварин викинули з вікна багатоповерхівки в мороз -15.

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