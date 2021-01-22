В Черкассах мужчина жестоко избил собаку: не хотела гулять

Хозяин жестоко издевался над животным (коллаж РБК-Украина)

В Черкассах задержали мужчину, который жестоко издевался над своей собакой. Он бил ее и наносил тяжелые удары. Бедное животное от боли едва передвигало лапы.

Об инциденте сообщают в Telegram-канале патрульной полиции Черкасской области.

Утром, 22 января, экипаж патрульных получил вызов о том, что в одном из дворов на улице Елены Телиги неизвестный мужчина жестоко избивает собаку. Копы прибыли на вызов и обнаружили мужчину с собакой на поводке.

"Мужчина признался, что собака не хотела гулять и он пытался заставить ее силой, а именно ударами по телу животного. Опросив неравнодушного заявителя, полицейские составили протокол на владельца собаки по ч.1 ст.89 (Жестокое обращение с животными) КоАП", - рассказали патрульные.

Несчастное животное забрали у владельца и передали работникам государственного приюта для животных в городе Черкассы.

В Черкассах мужчина избивал свою собаку (фото: пресс-служба полиции)

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