В Україні вбили десятки "червонокнижних" тварин: просто викинули на мороз

В Україні загинули десятки кажанів (колаж РБК-Україна)

В Україні загинули на холоді десятки кажанів, які занесені в Червону книгу. Тварин викинули з вікна багатоповерхівки в мороз -15.

Про це повідомило в Facebook волонтерське співтовариство Ukrainian Bat Rehabilitation Cent. Вони займаються порятунком братів наших менших.

Відзначається, що спочатку це сталося в Херсоні, а потім в Івано-Франківську.

"Приклад людської жорстокості. Кажани викинуті з багатоповерхівки на вулицю при морозі -15 градусів. Спочатку нам повідомили про знахідку в Херсоні, вулиця Покришева, Олена Беспалько поїхала рятувати, але було вже пізно, кажани провели на землі добу за словами мешканців будинку. 16 рудих вечірниць - всі загинули", - повідомили волонтери в соцмережі.

В Івано-Франківську сталася подібна ситуація, 23 особини вдалося врятувати.

"На наступний день - в Івано-Франківську Мар'яна Рарик рятувала викинутих кажанів на прибудинковій території багатоповерхівки по вулиці Угорницькій. 78 вечірниць загинуло, 23 - вижили, але у важкому стані. І зараз на реабілітації. Розкажіть, будь ласка, друзям, що так робити не можна. Кажани не можуть вижити при морозі за вікном", - написали зоозахисники.

В Україні викинули на мороз кажанів (фото: https://www.facebook.com/KharkivBatGroup)

Відзначимо, що в коментарях люди припустили, що тварини ховалися в лоджіях дому і під час прибирання або ремонт їх просто викинули на мороз. Але так робити не можна, бо кажани - це частина екосистеми.

Коли ці неуки зрозуміють, що летючі миші - це частина екосистеми, без них не буде зрівноважена кількість комах. Ці нелюди хочуть, щоб влітку їм тисячі комах дошкуляли? Навіть не знаючи цього, в такий мороз викинути незимню живу істоту навіть в голову б мені не прийшло.

Які люди все-таки жорстокі, хай би нелюдів викинули при -15°. Без кажанів ми як без рук влітку, вони їдять комах і рятують нас від настирливих жуків і комах.

Сотня червонокнижних тварин загинула. Безкарно. Тому що якесь не навчене, недоразвинуте людське створіння собі дозволило убити життя.

Як ми раніше писали, у Львові на мороз викинули собаку, залишивши з ним записку.