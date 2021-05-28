У Черкасах чоловік переписав заповіт, щоб "покарати" дочку: залишив житло і півмільйона церкві

За словами дочки Федора Шотника Віри, стосунки з батьком у них були погані, і після смерті матері ситуація ще погіршилася. Вона розповіла, що у чоловіка були напади агресії. А ось ревним вірянином або активним прихожанином храму він не був.

Священик греко-католицької церкви Юліан Шеремета розповів, що Шотник всього кілька разів був у храмі. І одного разу сам підійшов до нього зі щедрою пропозицією, повідомивши про бажання заповідати все майно парафії.

"Я його запитав за родину. Він зізнався, що з ними в поганих стосунках.

Я консультувався з владикою, і було сказано, що якщо людині зручно, ніщо не має права заборонити людині дати на церкву", - сказав він.

При цьому священик наголошує, що нерухомість і депозити записані не на нього особисто, а саме на церковну парафію.

Також отець Шеремета заявив, що нікого виселяти з квартири не збирається і не думав про це. Зараз відбувається обговорення, що ж робити з отриманим майном, адже у квартирі проживає ще дві людини - дочка покійного зі своєю дорослою дочкою.

Орієнтована вартість половини квартири - 15 тисяч доларів.

Зауважується, що з юридичної точки зору в цьому заповіті порушення поки не виявлені. Єдиним способом анулювання документа називають можливість надати докази, що людина могла перебувати під дією препаратів, що вплинуло на її стан і сприйняття того, що відбувається.

За пів року до смерті, переживши інфаркт та інсульт, Федір Шотник на відео розповів, що прийняв рішення заповісти майно церкві. Потім він захворів і не виходив з дому до самої смерті.

"Мені здається, що Шеремета просто скористався ситуацією... дідом, який був психічно не врівноважений", - сказала дочка Віри Шотник.

Проте, хоча рідні померлого говорять про серйозні проблеми зі здоров'ям, але на обліку в психдиспансері чоловік не стояв.

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