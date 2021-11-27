RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції: деталі скандалу

Автор: Людмила Жукова

У Черкасах трирічній дитині мали зробити операцію з видалення наросту з вуха. Але так цього і не зробили, хлопчика привезли в палату з опіками голови.

Про це повідомляє ТСН.

Справа в тому, що під час хірургічного втручання в операційній почала іскритися апаратура і травмувала дитину.

За словами батьків, під час операції у медиків, нібито, почала іскритися апаратура і від цього могла спалахнути ліжко, на якій лежала дитина під анестезією.

Лікарі спростовують це і кажуть, що це тільки реакція організму на хірургічне втручання.

"Ніякої пожежі не було. Це реакція дитини на хірургічне втручання. Ми йому прокапали антибіотики", - розповів лікар дитини.

Трирічний малюк поступово прийшов до тями після анестезії. Тепер йому ставлять крапельниці для відновлення. Батьки хочуть довести справу до кінця, але операцію проводитимуть в іншій лікарні.

Як ми раніше писали, у Дніпрі провели унікальну операцію немовляті.

Читайте РБК-Україна в Google News
операция