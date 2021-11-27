У Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції: деталі скандалу

Справа в тому, що під час хірургічного втручання в операційній почала іскритися апаратура і травмувала дитину.

За словами батьків, під час операції у медиків, нібито, почала іскритися апаратура і від цього могла спалахнути ліжко, на якій лежала дитина під анестезією.

Лікарі спростовують це і кажуть, що це тільки реакція організму на хірургічне втручання.

"Ніякої пожежі не було. Це реакція дитини на хірургічне втручання. Ми йому прокапали антибіотики", - розповів лікар дитини.

Трирічний малюк поступово прийшов до тями після анестезії. Тепер йому ставлять крапельниці для відновлення. Батьки хочуть довести справу до кінця, але операцію проводитимуть в іншій лікарні.