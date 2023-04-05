Из-за российского авиаудара по Черниговской области погибла молодая защитница Екатерина Ющенко

Защитница Украины раньше работала во львовском военном госпитале, а с 2018 года стала служить по контракту в армии.

Девушка была старшим солдатом, службу проходила в военной части Глухова, где жили вместе с мужем, разведчиком ВСУ. Любимого пани Екатерина повстречала еще в госпитале, где военный проходил лечение.

"Мы познакомились в военном госпитале во Львове, где она ни на шаг не отходила от своего любимого раненого разведчика Сергея Ющенко. Летом 2016-го им устроили прекрасную свадьбу в госпитале. Это была сама трогательная церемония, на которой пришлось побывать", - говорится в публикации.

Чебелюк также опубликовала фото с их бракосочетания.

Свадьба Екатерины и Сергея Ющенко (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)

Во вторник, 4 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудары по Черниговской области. В оперативном командовании "Север" проинформировали, что два вражеских Су-35 сбросили на населенный пункт Печенюги две бомбы.

Одна из них забрала жизнь военной Катруси Ющенко.

"Она погибла в результате авиационного ракетного удара по Черниговщине... Искренние соболезнования Сергею и всем близким нашей красавицы-Воина Екатерины... Невыносимая боль", - пишет Чебелюк.

Екатерина Ющенко, военная ВСУ (фото: facebook.com/olena.chebeliuk)

В комментариях к публикации пользователи сети скорбят о гибели молодой военной, и вспоминают пани Екатерину поборницей справедливости, называя птицей высокого полета.