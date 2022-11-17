Из-за истерики Шария в Испании закрыли фотовыставку украинца: что известно

Почему закрыли выставку защитника "Азовстали"

Выставка проходила в университете в Барселоне с 18 октября. А уже 13 ноября работы украинского перестали экспонировать.

"Сообщаем, что работы были изъяты и что университет не знал об идеологии подписывающего их лица. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о ситуации, которая сложилась", - сообщили на странице университета в Twitter.

Отменить показ фотографий Казацкого требовал Анатолий Шарий. Он призвал людей массово жаловаться на выставку. Утверждал, что фотографии Казацкого содержат "нацистские взгляды". В подтверждение своих слов пророссийский блоггер прикрепил к посту фото пиццы с символом Третьего Рейха, которые опубликовал в соцсетях боец.

Какая позиция Дмитрия Казацкого

"Орест" также прокомментировал ситуацию. В Twitter написал, что против него запустили кампанию по дискредитации. Также подтвердил, что данное фото действительно в шутку публиковал у себя не страницу, чтобы потролить нарративы российской пропаганды. Однако когда понял, что российские журналисты вырвут это из контекста, то удалил пост.

"Я бы никогда не поддерживал и не поддерживаю ужасные действия Третьего Рейха и Гитлера. Тем более что сейчас мы боремся с прямой преемницей нацизма в мире - Российской Федерацией. Я понимаю, что если российские слуги видят во мне угрозу и ведут против меня такую агрессивную дезинформационную кампанию, то я все делаю правильно. Не следуйте российской пропаганде и не ищите нацизма там, где его нет", - сообщил Дмитрий Казацкий.

Защитник Мариуполя на "Азовстали" (фото: Дмитрий Казацкого)

Фотографии "Ореста" стали широко известны всему миру в мае. Тогда за день до выхода из "Азовстали" он выложил свои работы в свободный доступ. Те изображали будни азовцев, защищавших Мариуполь от русских оккупантов. За эмоциональные и удачные кадры Дмитрия Козацкого прозвали "Глазами Азовстали". После оккупации Мариуполя попал в российский плен.

За свои работы "Орест" получил золотую медаль международного конкурса репортерской фотографии "Live press FOTO" и специальную награду польской фотопремии "Grand Press Photo 2022".