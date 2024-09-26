Ченнинг Татум и Дженна Дуан официально развелись: что известно об их браке

Татум и Деван официально развелись

Теперь у супругов есть 45 дней, чтобы договориться о размере алиментов и урегулировать обвинения в нарушении контракта о размере выплат. Татум и Дженна, как известно, воспитывают 11-летнюю дочь Эверли.

Инициатором разрыва выступила сама актриса - она подала соответствующие документы в суд еще в 2018 году после 9 лет брака с мужчиной. Все это время звезды имели нерешенные вопросы о прибылях Татума от фильма "Супермайк", где он начал сниматься во время брака с актрисой.

Актер с дочерью Эверли (Фото: instagram.com/channingtatum)

Теперь соглашение, о котором упоминается выше, помогло им избежать запланированной на декабрь судебной волокиты. Источник обращался к представителям обеих звезд, однако они отказались комментировать ситуацию.

Татум и Дуан познакомились на съемках сериала "Шаг вперед" в 2006 году, а заручились два года спустя, в 2008-м. Под венец они пошли в июле 2009 года.

В период бракоразводного процесса оба согласились с тем, что официальной датой их развода является 2 апреля 2018 года. А 20 ноября следующего года судья объявил их разведенными. Теперь закончилась и другая волокита, связанная с данным процессом.

Дженна - многодетная мама, после развода она начала новые отношения (Фото: instagram.com/jennadewan)

В прошлом Дуан обвиняла своего бывшего в том, что он использовал семейные средства для запуска своего проекта.

"Пока будет продолжаться дело о разводе, он будет продолжать извлекать несправедливую выгоду от сбора доходов "Волшебного Майка", не выплачивая Дженни ее справедливую долю", - говорила актриса в августе.

После развода с Татумом Дуан начала отношения со Стивом Кази, с которым воспитывает двоих общих детей.

Актер после развода обручился с режиссером Зои Кравиц.