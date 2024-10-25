Выждали почти 10 лет: две девушки устроили изящную и грязную месть любовнице отца

Женщина испытала настоящий шок, когда обнаружила, что ее обнаженные фото появились на сайте с предложением эскорт-услуг и объявлением, что она готова на секс всего за 5 фунтов (267 гривен).

И хуже всего - в объявлении был указан номер телефона мужа жертвы, которого засыпали звонками от извращенцев, которые хотели заняться сексом с его женой.

Кроме фото в интернете были также опубликованы унизительные комментарии, а еще целая куча фото была отправлена мужчине женщины.

После тщательного расследования выяснилось, что все это было спланированным актом мести - за то, что у этой женщины был короткий роман с мистером Брауном в 2012 году.

Они вместе работали в полиции, когда у них начался роман, но очень быстро они поняли, что совершить ошибку и разошлись, каждый остался в своем браке.

Сара Браун нашла у своего мужа Джеффа интимные фотографии и видео молодой женщины только в 2015 году. Она почувствовала гнев, и желание отомстить.

Тогда она вместе со своими дочерьми, 24-летней Элеонор Браун и Софи, бывшей полицейской, придумала постепенный план, на воплощение кого ушло несколько лет. Они захотели полностью разрушить жизнь женщины.

Джефф Браун (фото: Фото: полиция Западного Йоркшира)

В 2022 году Элеонор увидела, что муж отцовской любовницы открыл свой набирающий обороты бизнес. А сама жертва тоже пошла вверх. Сначала на них посыпались оскорбительные комментарии, впоследствии мужчина жертвы получил фото и видео, а затем все это появилось на страницах соцсетей и на сайте эскорт-услуг.

Еще некоторое время пошел на расследование дела, а затем и на суд. На суде жертва призналась, что слова о "насилии" даже близко не передают ее чувства и то, что с ней произошло. Потому что фото и видео постепенно начали распространяться на разных сайтах и социальных сетях.

"Мне тяжело поверить, что женщина может сделать такое с другой женщиной. Я боюсь того, на что еще способна эта семейка Браун", - сказала она на суде.

Муж жертвы также высказался: "Элеонор и ее сестра были очень разочарованы этим коротким романом отца, но мне непонятно, почему они упорно пытались разрушить жизнь и бизнес моей жены".

Элеонор и Сара Браун, а также их мать Софи (Фото: полиция Западного Йоркшира)

Донышки жертвы Элеонор Браун сказала следующее: "Я позабочусь о том, чтобы вашей маме никогда не позволили забыть, что она сделала с моей семьей".

Суд Лидса приговорил Элеонор Браун к трем годам после того, как она призналась в двух пунктах разглашения частных изображений. Судья Алекс Менар назвал ее жесткие действия "мстительным, эгоистическим оскорблением" и сказал, что ее отношение после ареста показало, что она была совершенно непростительной, полностью лишенной всякого морального компаса, а отсутствие у нее угрызений совести было потрясающим.

Сару Браун была пожизненно отстранена от работы в полиции после того, как узнали о ее участии в этом деле. Их мать Софи была признана виновной в грубом неправомерном поведении, а Элеонору придется отбыть наказание в виде трех лет в колонии.