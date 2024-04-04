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Вас ждет полная неизвестность! Эти знаки Зодиака в апреле начнут новую жизнь

Кто из знаков Зодиака начнет новую жизнь в апреле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на апрель расскажет, кто из представителей зодиакального созвездия сможет начать в апреле совершенно новую жизнь. Их ждут неожиданные повороты и интересные события.

Кто из знаков Зодиака начнет новую жизнь в апреле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Овен

Вы внезапно стали востребованы, в центре внимания и в памяти каждого. Пережить такое невозможно без раздутого эго, но вам придется быстро переоценить свои приоритеты. Перед вами раскрывается каждая дверь, но придется решать, кого и что вы хотите рядом во время этого процесса. Если у вас нет четкого понимания, то придется все отложить на второй план. Не тратьте на поиск решения больше времени, чем этого требует ситуация.

Стрелец

Вы внезапно смирились со своей жизнью и пришли к выводу, что она, как свитер, вам сейчас впору и как будто шита специально для вас. В апреле вы осознаете, что проделали работу, которая позволит стать той самой лучшей версией себя, которую вы ранее себе представляли. Теперь вы - воплощение своей собственной мечты. Используйте это осознание, чтобы привести в порядок и все остальное в вашей жизни, особенно в личной сфере.

Водолей

Ваша преданность делу и настойчивость будут вознаграждены после длительного периода в темноте и без всякой гарантии на хороший результат. Именно в такие моменты вы полностью доверяете себе и своим способностям. Сейчас у вас есть все шансы понять, кто вы есть и сможете победить самые глубокие страхи. После такого опыта вы можете смело пойти на тот риск, который ранее вас пугал. В апреле вы будете способны на любые безумства, и они вас приведут к цели.

Рыбы

У вас почти всегда есть какие-то незаконченные дела. И они могут быть совершенно между собой не связаны. Разрыв или разлука, которые вы пережили в последнее время, были эмоционально истощающими и сложными. Но этот месяц даст вам то, о чем вы давно мечтали. Боль будет признана, а отложенный надолго разговор состоится. Когда ваша броня будет снята, появится возможность оценить настоящий ущерб. А после - вас ждет прыжок во времени, который приведет вас к новой реальности.

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