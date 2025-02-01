В ChatGPT появилась новая бесплатная ИИ-модель, способная анализировать и рассуждать

Детали обновления

Первоначально o3-mini была анонсирована в декабре как часть 12-дневного марафона “Ship-mas”. Эта модель предназначена для того, чтобы соответствовать производительности o1 в математике, программировании и науке, но при этом отвечать быстрее.

OpenAI заявляет, что o3-mini работает на 24 процентов быстрее, чем o1-mini, и при этом дает более точные ответы. Как и o1-mini, новая модель не просто выдает ответ, но и показывает, как он был получен.

OpenAI уже представила предварительные тесты, которые показывали, что модель o3 превосходит o1, а теперь компания утверждает, что версия o3-mini будет работать лучше в задачах, связанных с кодированием и логическими рассуждениями, при этом снижая затраты и задержку. Разработчики смогут использовать o3-mini через API OpenAI, включая Chat Completions API, Assistants API и Batch API.

Платные пользователи также смогут выбрать o3-mini-high - модель, которую OpenAI называет "лучшим вариантом для программирования в ChatGPT". Она обеспечит более сложные и интеллектуальные ответы, но их генерация займет немного больше времени. Кроме того, o3-mini будет интегрирована с поиском, что позволит находить ответы с ссылками на источники в интернете.

Это также первый случай, когда бесплатные пользователи ChatGPT смогут попробовать модели рассуждений OpenAI - всего через несколько дней после того, как Microsoft сделала o1 бесплатной для всех пользователей Copilot, а DeepSeek встряхнула мир ИИ.

Попробовать o3-mini можно бесплатно в ChatGPT, выбрав функцию Reason в строке чата. Ограничения по количеству запросов будут такими же, как у существующей GPT-4o.

Сегодня o3-mini станет доступна для пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro по всему миру. При этом OpenAI увеличивает лимиты сообщений для пользователей Plus и Team втрое - до 150 сообщений в день. Только подписчики Pro, которые платят 200 долларов в месяц, получат неограниченный доступ к o3-mini.

Microsoft также объявила, что o3-mini появится в Microsoft Azure OpenAI Service, GitHub Copilot и моделях GitHub.

Сравнение задержки между o1-mini и o3-mini (фото: OpenAI)