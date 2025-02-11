Часто чувствуете голод? Вот 4 причины, почему так происходит

Голод является естественным сигналом тела, что ему нужно больше пищи. Постоянное чувство голода может быть вызвано различными факторами, и основной причиной является недостаточное насыщение организма питательными элементами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что приводит к постоянному чувству голода

Низкий уровень сахара в крови

Одной из причин этого может быть уровень сахара в крови. В одном исследовании ученые наблюдали за уровнем глюкозы в течение 21 дня подряд, который измеряли каждое утро перед завтраком и каждый вечер перед сном.

Они объясняют, что для самоконтроля нужна энергия и она частично обеспечивается глюкозой. Глюкоза образуется из питательных веществ, которые превращаются в нейромедиаторы, которые обеспечивают энергией процессы мозга.

Поэтому, если люди, которые сидят на диете, не едят достаточно, то у них будет более низкий уровень глюкозы. Как следствие, у них может быть меньше энергии, чтобы преодолеть раздражительность и агрессивные импульсы.

Есть слишком мало белка

Потребление достаточного количества белка важно для контроля аппетита.

Белок снижает чувство голода, что может помочь вам потреблять меньше калорий в течение дня. Продукты животного происхождения, такие как мясо, птица, рыба и яйца, содержат большое количество белка.

Упал уровень серотонина

По словам диетолога Чандни Вадгамы, снижение уровня сахара в крови приводит к снижению уровня энергии и тогда мозг перестает вырабатывать серотонин, который улучшает настроение.

Этот нейромедиатор (химические молекулы, которые передают сообщения от одной нервной клетки к другой) играет важную роль в стабилизации настроения. Поэтому низкий уровень может объяснить неспособность сосредоточиться на хороших вещах.

Сигналы мозга

Гормон грелин часто сигнализирует мозгу, что нужно поесть, и таким образом ваше желание есть увеличивается.

Голод может быть не единственным способом воздействия на эмоциональные и поведенческие последствия; скорее всего, физиологические и нейронные изменения, лежащие в основе чувства голода, также вызывают негативные эмоциональные состояния.