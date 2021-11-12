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Частині українських пенсіонерів на 1,5 тисячі підвищать виплати: кому і коли

Автор: Світлана Мащенко

Деяким з українських пенсіонерів підвищать щомісячні виплати аж на 1,5 тисячі гривень згідно проєкту Державного бюджету України на наступний рік.

Кому і скільки додадуть - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, до кінця 2022 року розмір максимальної пенсії разом зі збільшенням прожиткового мінімуму зросте до 20930 грн з 19340 (така буде на 1 грудня 2021). Таким чином, надбавка становитиме 1590 грн.

Проте такі високі виплати отримує незначна кількість українців на відпочинку. За статистикою, лише 3,9% пенсіонерів мають щомісячні пенсії від держави понад 10 тисяч.

Разом з тим мінімальна пенсія підвищиться до 2093 грн, тобто всього на 159 грн протягом наступного року.

Наразі пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 млн осіб.

Скільки зараз мінімальна пенсія, і як вона підвищуватиметься

Зазначимо, що нині мінімальна пенсія становить 1854 гривень. З 1 грудні її підвищать до 1934 грн.

А в наступному році передбачено таке зростання:

1 липня 2022 - до 2027 грн;
1 грудня 2022 - до 2093 грн.

До речі,

Вони, на відміну від простих українців, не отримують пенсію за формулою - їм нараховують відсоток від зарплати.

Раніше ми писали, що частині українців призначили додаткові пенсійні виплати вже з 1 січня 2022 року. При цьому мінімальна виплата становитиме 7800 грн.

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Пенсії