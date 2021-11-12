Частині українських пенсіонерів на 1,5 тисячі підвищать виплати: кому і коли

Так, до кінця 2022 року розмір максимальної пенсії разом зі збільшенням прожиткового мінімуму зросте до 20930 грн з 19340 (така буде на 1 грудня 2021). Таким чином, надбавка становитиме 1590 грн.

Проте такі високі виплати отримує незначна кількість українців на відпочинку. За статистикою, лише 3,9% пенсіонерів мають щомісячні пенсії від держави понад 10 тисяч.

Разом з тим мінімальна пенсія підвищиться до 2093 грн, тобто всього на 159 грн протягом наступного року.

Наразі пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів, а це 1,7 млн осіб.

Скільки зараз мінімальна пенсія, і як вона підвищуватиметься

Зазначимо, що нині мінімальна пенсія становить 1854 гривень. З 1 грудні її підвищать до 1934 грн.

А в наступному році передбачено таке зростання:

1 липня 2022 - до 2027 грн;

1 грудня 2022 - до 2093 грн.

До речі,

Вони, на відміну від простих українців, не отримують пенсію за формулою - їм нараховують відсоток від зарплати.