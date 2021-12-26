Частина України накриє потужним снігопадом: де чекати небезпечної погоди

Погода в Україні буде небезпечною в деяких областях. Синоптики попереджають про сильні снігопади, місцями - зливи, а в деяких областях очікуються відчутні морози.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте нижче в матеріалі Styler .

За прогнозами Укргідрометцентру, найсильніші опади очікуються в деяких центральних і східних областях вже 28 грудня. Поки ж атмосферний фронт буде гуляти країною, приносячи то дощ, то сніг в залежності від температури повітря.

Так, 26 грудня сильний сніг, мокрий сніг, дощ вірогідний на сході та південному сході, а решта областей від опадів утримаються.

Температура в цей день переважно -3... -8 вдень, -6... -13 вночі. На сході і півдні - вище, +2... -1 вдень і від 0 до -7 вночі.

27 грудня все ще морозно, а сніг вірогідний на заході, півдні, і в частині центральних областей. Температура -4... -8 вдень і -11... -15 вночі. На півдні та Закарпатті вище, +1... -3 вдень, -5... -9 вночі.

У вівторок, 28 грудня "градуси" трохи підвищаться, але опади залишаться всюди, крім заходу. На сході, в центрі - сильний сніг.

Дивіться нижче карти гідрометцентру в прогнозі на три дні.

Скрін: Погода в Україні 26-28 грудня (meteo.gov.ua)