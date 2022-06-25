Частину України накриє грозовими дощами і посилиться вітер: де заллє
Погода в Україні в суботу, 25 червня, буде тепла і місцями навіть спекотна, в ряді регіонів пройдуть дощі з грозами, буде сильний вітер.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру, а також на сайті Meteoprog.
Сухо буде на заході та півночі країни, а також місцями в центрі. На решті частини території країни очікуються опади.
В середньому температура повітря складе в денний час близько +23... +28 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів. Вночі прогнозується близько +11... +16 градусів.
Прогноз в Україні на 25 червня - детальніше по областях
- Погода в центральних регіонах:
У Вінницькій області хмарно, але опади не очікуються. Температура повітря вдень близько +22... +25 градусів.
У Черкаській та Кіровоградській областях - дощитиме, будуть грози. Температура повітря вдень +23... +26 градусів.
У Полтавській області хмарно, з опадами. Температура повітря вдень +22... +24 градусів.
У Дніпропетровській області пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень +24... +27 градусів.
- Погода в західних регіонах:
У Львівській та Івано-Франківській областях ясно і сухо. Температура повітря вдень очікується близько +26... +30 градусів.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вдень становитиме близько +25... +28 градусів.
У Хмельницькій області буде сухо, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +24... +26 градусів.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вдень +29... +32 градусів.
- Погода на півночі України:
У Київській та Сумській областях буде хмарно, без опадів. Температура повітря вдень очікується +23... +26 градусів.
У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, сухо. Температура повітря вдень становитиме близько +24... +27 градусів.
- Погода у східних регіонах:
У Харківській області хмарно, дощ і гроза. Температура повітря вдень +22... +25 градусів.
У Донецькій області пройдуть опади. Температура повітря вдень +24... +26 градусів.
У Луганській області мінлива хмарність, дощ з грозою. Температура повітря вдень +25... +27 градусів.
- Погода на півдні України:
У Запорізькій області пройдуть грозові дощі. Температура повітря вдень +23... +26 градусів.
У Херсонській області та в Криму мінлива хмарність, будуть опади. Температура повітря вдень +22... +25 градусів.
В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, дощ і гроза. Температура повітря вдень +26... +28 градусів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про очікувані зміни погоди в Україні в новому прогнозі до кінця червня.
А також писали, що перед цим синоптики дали прогноз погоди на липень.