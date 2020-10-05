Частина силовиків перейшла на бік протестувальників: відео протестів у Киргизстані

У столиці Киргизстану Бішкеку проходять масові акції протесту. Мітингувальники протестують проти підсумків парламентських виборів, які пройшли в неділю, 4 жовтня.

Акції протесту почалися 4 жовтня після закриття дільниць і оголошення попередніх результатів голосування.

Представники 10 з 12 партій, що програли незадоволені результатами виборів і вимагають їх скасувати. Так само недовіру до результатів голосування висловив кандидат провладної партії "Мекен Киргизстан" Іскандер Матраімов. Він заявив, що вибори були брудними.

Після закінчення мітингу протестувальники спробували взяти штурмом ворота Білого дому. Силовики проти них застосували світло-шумові гранати і сльозогінний газ.

Мітингувальники своєю чергою почали розбирати бруківку, і кидати каміння у силовиків. Також з'явилися кадри, на яких видно, як частина силовиків в Бішкеку перейшла на бік протестувальників.

Через протести президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков призначив екстрену зустріч у вівторок, 6 жовтня, о 11:00 з лідерами всіх 16-ти партій, які взяли участь у парламентських виборах.

Варто зазначити, що після розгону протестів в Бішкеку є поранені з обох сторін.