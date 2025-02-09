Чеснок не укрепляет иммунитет: врачи развеяли 5 мифов, в которые до сих пор все верят

Во что не стоит верить

Доктор Дебора Ли и доктора Шам Сингха выделили пять менее известных ингредиентов, которые действительно являются суперпродуктами для повышения иммунитета.

Один из широко распространенных мифов заключается в том, что чеснок является мощным для укрепления иммунитета. Однако, исследования не совсем подтверждают это утверждение.

Хотя чеснок может стимулировать определенные иммунные клетки, такие как макрофаги, лимфоциты и естественные клетки-киллеры (NK).

Йогурт предлагает такие преимущества, как поддержание баланса кишечных бактерий, что косвенно поддерживает иммунную систему. Доктор Сингх подчеркнул, что роль йогурта в прямом укреплении иммунитета не является окончательной.

То же самое касается темного шоколада и чили. Несмотря на пользу для здоровья, они не связаны напрямую с поддержкой иммунитета.

Хотя темный шоколад содержит полифенолы с антиоксидантными свойствами, его влияние на иммунитет минимально. Перец чили обладает противовоспалительным действием благодаря содержанию капсаицина, но прямой связи или доказательств усиления иммунитета нет.

Многие люди особенно часто едят супы, когда они болеют, но 18% людей также ошибочно полагают, что это суперпродукт также борется с простудой, укрепляя иммунную систему. Это просто неправда, и самая большая польза, которую больные люди получат от супа, это простое увлажнение.

Какие продукты действительно влияют на иммунитет

Черника особенно богата антиоксидантами, а их полифенолы обладают противовирусными, антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами.

Врачи также назвали листовую зелень как часть диеты для повышения иммунитета. Недавние исследования показали, что употребление зеленых листовых овощей, таких как капуста, стимулирует выработку внутриэпителиальных лимфоцитов (IEL), которые являются важной частью иммунной системы кишечника.

Лучше всего добавлять зелень в смузи, макаронные изделия, омлеты или выпечку.

К тому же куркума содержит куркумин - мощное соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают минимизировать воспаление, которое могло бы ослабить иммунную систему.

Как известно, цитрусовые повышают уровень витамина С, необходимого для поддержки клеток в борьбе с инфекциями. Имбирь является еще одним союзником в борьбе с воспалением и окислительным стрессом. Он особенно эффективен в облегчении респираторных инфекций и симптомов простуды.