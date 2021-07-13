Колишній губернатор Дніпропетровської області потрапив в скандал з приховуванням доходів: про що мова

Як пише видання, Бондаренко побудував складну мережу зі своїх друзів, підлеглих і членів сім'ї, які за солідну частку, часто більше частки самого Бондаренка, допомагали йому організовувати корупційні схеми.

Видання дізналося, що, наприклад, деякий Іван Герасименко, який працював юристом в Дніпропетровській ОДА при Бондаренку, володіє двома квартирами в Києві, будинком, квартирою і приміщенням - в Дніпрі.

Крім цього, він є бенефіціаром ПП "Ково". За цим підприємством зареєстровано земельну ділянку і будинок в Бориспільському районі Київської області.

Крім цього, він є керівником ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ СЕРВІС ЮКРЕЙН", у якого на тендерах підписано 4 договори на суму 511 178.00 грн за цією фірмою зареєстровано земельну ділянку (Дніпро), два будинки і приміщення.

Таких фірм на Герасименку крім цієї, значаться ще дві. В одній з них він проходить керівником, в іншій - знову ж бенефіціаром. І на цих двох фірмах також зареєстрована різного роду нерухомість.

Відзначимо, що самого Бондаренка називають ставлеником голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника, у якого, на відміну від свого протеже, є великий досвід роботи на керівних посадах в органах і багаторічне партнерство з олігархом Ігорем Коломойським.