Колишній бізнес-партнер Вілкула звинуватив політика в рейдерстві

Власник агрохолдингу "Рістон", екс-нардеп Вадим Нестеренко звинуватив колишнього губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула в тому, що той вирішив "кинути" його при купівлі частки у спільному бізнесі.

Як пишуть регіональні видання, історія почалася ще у 2010 році. На той момент у Нестеренко був агрохолдинг, який орендував 50 гектарів землі і постійно зростав. Але бізнесмен хотів вийти на новий рівень.

У цей момент до нього з пропозицією виходить співвласник "Дніпромлин" і хлібзаводу № 10 Костянтин Паршин. Його партнери хотіли вийти з бізнесу, і Паршин запропонував Нестеренко викупити їхню частку - 50%. Проте вже через рік, у 2011-му, Костянтина Паршина затримують в Києві, і він виявляється в СІЗО.

Незабаром Паршин заявляє, що продав свою частку представникам Олександра Вілкула, який тоді був губернатором Дніпропетровської області.

За словами Нестеренка, у певний момент Вілкул заявив, що хоче 50% всього бізнесу, включаючи поля, де вирощувався врожай.

"І я вам скажу, це був далеко не найгірший варіант - в область не допускалися інші донецькі угруповання. Його "бізнес-модель" являла собою не силовий "віджим" чужих підприємств, а таємне входження в цей бізнес на умовах 50 на 50: "віддай мені половину - і в тебе не буде проблем", - пояснює Нестеренко.

За підсумком, Вадим Нестеренко отримав 25 мільйонів доларів готівкою і ще 25 - непрофільними активами. Надалі, ніяких конфліктів не було.

Однак, після 2014 з-за стрибки долара фінансові показники були погані, попри хороший урожай. Вілкул вирішив вийти з бізнесу і запропонував Вадиму Нестеренку викупити його частку. Зійшлися на сумі у 20 мільйонів доларів. Нестеренко погодився. Інтереси Вілкула повинен був представляти Максим Романенко - екс-секретар Дніпропетровської міської ради від "Партії Регіонів" у часи Вілкула-губернатора.

Перший транш Вадим Нестеренко передав Вілкулу в Києві 16 липня 2020 року. Його сума становила 2,25 млн доларів. Потім, 24 липня, віддали ще 3,75 млн. У той же день у нотаріуса запевнили перехід у засновники Нестеренка і вихід людей Олександра Вілкула. Але вже першого вересня Нестеренко дізнався, що його "кинули".

З'ясовувалося, що по одному з агрогосподарств, "Добробут", існують документи, завірені 7 липня, тобто до передачі за нього грошей, протилежні за змістом. Причому запевняли їх у того ж нотаріуса. Пізніше Романенко вивіз весь урожай "Добробуту". Паралельно, рейдери нібито почали банкрутити "Дніпромлин" та 10 хлібзавод. Комплекси переписуються на пов'язаних третіх осіб.

За словами Нестеренка, зараз в ситуації розбирається головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Бізнесмен зберіг усе листування, що підтверджують домовленості з Вілкулом, гроші передавалися при великій кількості свідків, а в деяких випадках фіксувалися на камеру.

"Завдану мені шкоду цілком конкретний, він легко підраховується і переводиться у цифри. По-перше, йдеться про 6 мільйонів доларів готівкою, передача яких представнику Вілкула і самому Вілкулу зафіксовано та задокументовано. По-друге, це ринкова вартість майна та корпоративних прав п'яти хлібозаводів, ТОВ "Дніпромлин" і супутніх підприємств холдингу, яка теж зафіксована документально. По-третє, це вартість активів тих агрогосподарств, операцію з продажу частки, в яких люди Романенка тепер оформляють через суд як недійсну і незначну", - заявив Нестеренко в інтерв'ю "Кореспонденту".

Також бізнесмен підкреслив, що буде відстоювати свої законні права в судовому порядку.

"Сьогодні час закликів до совісті і відповідальності пройшло. Тепер мова вже йде про з'ясування наших фінансових відносин із стороною Вілкула в суді. Я відчуваю себе цілком упевнено, мені є чим підтвердити свої позовні вимоги. І звички відступати перед свавіллям у мене немає", - підкреслив Вадим Нестеренко.