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Колишня співробітниця пошти розповіла про шахрайства, крадіжкм і недбалість у відділеннях

Автор: Роман Мирончук

В Україні з поштовими відправленнями часто відбуваються неприємні ситуації. Співробітники пошти займаються аферами, крадіжками і можуть вкрай недбало ставитися до посилок.

Про це повідомляє "Сегодня".

Колишня співробітниця одного з відділень зізналася, що за роки роботи надивилася жахів - як співробітники пошти поводяться з посилками.

"Люди посилають посилку за адресою, а вона взагалі не приходить, просто пропадає. Або приходить просто зіпсована, то п'яний водій там втратив величезну плазму", – розповіла жінка.

При цьому досить часто співробітники пошти не тільки псують, але і забирають собі товари. Дуже часто це стосується жіночого одягу, тому що колектив на пошті переважно жіночий. Також дуже багато випадків крадіжок смартфонів.

Як безпечно відправити/забрати посилку?

Щоб посилка була в цілості необхідно уважно дивитися за тим, що працівники зазначають у документах, що саме ви відправляєте.

Додатково посилку може захистити страхування. Ви трохи переплатите, але зате отримаєте гарантію доставки, або ж вам компенсують товар.

Експерти також радять платити за товар тільки після того, як ви оглянете посилку.

Обов'язково потрібно зважувати посилку. З неї можуть забрати якісь речі й покласти замість товару цеглину. Такі інциденти не рідкість. Так нещодавно, китаянка замість дорогого телефону отримала пакет соку, а росіянину прислали замість плеєра - камінь.

Нагадаємо, "Нова пошта" ввела нові правила для українців.

Раніше на "Новій пошті" зловили нахабного злодія, який крав посилки прямо у відділенні.

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