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Колишня співробітниця Mcdonald's розкрила таємниці фаст-фуду: про це ще ніхто не знав

Автор: Людмила Жукова

Mcdonald's - всесвітньо відома мережа ресторанів швидкого харчування. Але і фаст-фуд дуже дбайливо зберігає свої секрети від обивателів. 19-річна студентка Ештон, яка пропрацювала в закладі рік, розкрила його основні таємниці.

Про це пише видання Buzfeed.

Трохи більше тижня тому Ештон розмістила відео в TikTok, де вона поділилася купою захоплюючих, розумних і невідомих секретів про Mcdonald's.

Ролик набрав 6 мільйонів переглядів і став вірусним.

Основні секрети Mcdonald's

У 99,9% випадків автомат з морозивом не ламається. Є три причини, через які клієнтам кажуть, що він зламаний. Перша: його чистять. Друга: він знаходиться в режимі нагріву, тому з якоїсь причини морозиво там гаряче. Третя: якщо ми дуже зайняті, і у нас не вистачає персоналу, ми просто говоримо, що автомат зламаний.

Якщо ви думаєте, що, попросивши картоплю без солі - вам дадуть свіжу, то це не так. Просто попросіть картоплю, яку тільки що посмажили.

Масло у фритюрниці змінюється раз на тиждень.

Чверть м'яса свіжа. Вона в холодильнику. Вона не заморожена. Ми залишаємо його кожен раз, коли отримуємо замовлення. Так що, якщо ви хочете чогось свіжого, замовте чверть фунта.

Якщо ви хочете більш свіжих продуктів - приходьте до 10-11 години, в цей час все готується на замовлення.

Якщо ви хочете печиво, і ви бажаєте, щоб воно було смачне, попросіть їх зробити при вас. Це буквально дві хвилини, і воно смачне, коли свіже. Якщо воно не свіже, вони жахливе.

Не просіть додаткові M&Ms або Oreos у свій McFlurry. Це марна трата грошей. Причина, по якій вони знаходяться в самому низу, полягає в тому, що деякі працівники погано змішують їх. Попросіть їх змішати це добре.

Пляшка з водою - марна трата грошей. Ви можете отримати велику склянку води безкоштовно.

Як ми раніше писали, у МакДональдз зробили важливу заяву.

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