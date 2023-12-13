Бюджетных мест станет больше? В Украине планируют изменить формат поступления в вузы

Что такое гранты

Гранты - это безвозвратная финансовая помощь для получения высшего образования в этом случае. То есть абитуриенты, которые пройдут определенный "бюджетный порог", получат возможность на бесплатное образование.

Михаил Винницкий отмечает, что скоро правительство предложит на рассмотрение ВРУ новый подход к бюджетному финансированию высшего образования.

"Мы должны отойти от "черно-белого" разделения "бюджетник-контрактник". Вместо сегодняшних 25% поступающих, получающих бюджетное финансирование, 50-60% студентов должны получать государственную поддержку получения образования через гранты", - пишет он.

При этом грант может не покрывать всю стоимость обучения, но сделает возможным поступление на вожделенную образовательную программу в ЗВО.

Как будет работать система

Сумма гранта будет зависеть от балла, полученного абитуриентом на ВНО/НМТ.

Если поддержка государства не покрывает сумму обучения полностью, остальную часть студента может финансировать самостоятельно или получить льготный кредит, социальный грант.

Такая возможность предназначена для уязвимых категорий населения.

В МОН предполагают, что конкуренция университетов за поступающего с государственным грантом может усилиться. Это в свою очередь будет способствовать качеству высшего образования в Украине.

На какие специальности грантов не будет

В то же время, на специальности государственного сектора экономики гранты не будут предлагать. Это, в частности, врачи, учителя, атомные энергетики и т. д.

Для других государство должно обеспечить возможность получения образования по свободному выбору, пишет Винницкий.

Когда заработает грантовое образование

По словам замглавы МОН, систему грантов для новых абитуриентов запустят уже с сентября 2024 года.

"Благодаря этому мы прогнозируем, что вдвое больше поступающих смогут получить государственную поддержку в получении качественного образования в Украине. Большое количество таких студентов будет целью реализоваться в ІТ-отрасли, что даст мощный толчок инновациям и быстрому восстановлению Украины", - подытожил Михаил Винницкий.