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Бюджетные и безопасные. Samsung представила новые модели смартфонов Galaxy

Samsung представила смартфоны Galaxy A35 и A55 с OLED-экранами 120 Гц (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Samsung расширила ассортимент своих смартфонов среднего уровня, добавив в него модели Galaxy A55 и A35. Оба устройства оснастились 6,6-дюймовыми экранами Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2340 × 1080 пикселей, яркостью 550 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт с информацией о мобильных телефонах GSMArena.

Характеристика смартфонов

Samsung расширила свою линейку смартфонов среднего класса, представив новые модели Galaxy A55 и A35, которые, несмотря на схожий внешний вид, различаются материалами корпуса. Торцы Galaxy A55 выполнены из металла, в то время как Galaxy A35 оснащен пластиковыми. Оба устройства обладают влагозащитой по стандарту IP67.

В области аккумуляторов новинки остаются идентичными, предлагая емкость 5 000 мА/ч и поддержку зарядки мощностью 25 Вт. Однако их внутренняя "начинка" различается: Galaxy A55 оснащен процессором Exynos 1480 (4 нм), графикой Xclipse 530, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддержкой карт microSDXC.

Galaxy A55 оснащен графикой Xclipse 530 (фото: SamMobile)

В то время как Galaxy A35 оборудован процессором Exynos 1380 (5 нм), графикой Mali-G68 MP5, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также слотом для карт microSDXC.

По камерам также имеются отличия: Galaxy A55 оснащен главным датчиком на 50 Мп с оптической стабилизацией, 12-Мп широкоугольным модулем и 5-Мп сенсором для макросъемки, а фронтальная камера предлагает 32 Мп.

Смартфон Galaxy A35, с другой стороны, предоставляет 13-Мп фронтальный датчик, 50-Мп главную камеру с OIS и 8-Мп широкоугольный модуль, а также 5-Мп макрокамеру.

Смартфоны Samsung Galaxy A55 и A35 (фото: SamMobile)

Оба устройства обещают пять лет обновлений безопасности и поставляются с операционной системой Android 14, а также пользовательским интерфейсом One UI 6.1.

Стоимость

Цены на Galaxy A55 начинаются от 480 евро, в то время как Galaxy A35 предлагается по цене от 380 евро (20 150 и 15 950 гривен соответственно).

 

Напомним, что в сети опубликовали качественные изображения "раскладушек" Samsung Galaxy.

А еще у нас есть материал о том, что Samsung представила концепт гибкого смартфона-браслета.

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