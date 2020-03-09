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Швидко витягли з петлі: у Миколаєві врятували 9-річну дитину

STYLERЖиття    09.03.2020 - 18:49
Швидко витягли з петлі: у Миколаєві врятували 9-річну дитину
У Миколаєві дитина намагалася вчинити суїцид (фото: pixabay.com)

Дев'ятирічний хлопчик намагався повіситися на очах у своїх друзів

У Миколаєві дев'ятирічний хлопчик ледь не скоїв непоправний вчинок прямо на очах у своїх однолітків. У неділю, 8 березня, хлопчик намагався повіситися на дереві. Однак інші діти вчасно прийшли на допомогу.

Як повідомляє видання "Новости-N" з посиланням на жителів селища Тернівка, дев'ятирічний хлопчик надів на шию мотузяну петлю і перекинув її через гілку дерева. А після – повис на ній. Все це відбувалося на очах у дітей, які бавилися неподалік.

На щастя, діти підняли шум, на який відгукнулася жінка. Вона швидко витягла школяра з петлі, а потім викликала швидку медичну допомогу та патрульну поліцію.

Бригада швидкої допомоги негайно забрала дитину в дитячу обласну лікарню і по дорозі медики проводили реанімаційні заходи. Вже в лікарні хлопчик прийшов до тями й на цей момент загрози його життю немає.

Після пригоди хлопчик знаходиться у стані глибокого посттравматичного стресу. З'ясувати у нього, чому він зважився на такий відчайдушний крок неможливо, через те, що його мова незрозуміла і нескладна.

Поліція проводить розслідування і встановлює всі обставини події, а також опитує всіх, хто володіє будь-якою інформацією про причини спроби суїциду.

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