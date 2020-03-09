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Быстро вытащили из петли: в Николаеве спасли 9-летнего ребенка

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 18:49
Быстро вытащили из петли: в Николаеве спасли 9-летнего ребенка
В Николаеве ребенок пытался совершить суицид (фото: pixabay.com)

Девятилетний мальчик пытался повеситься на глазах у своих друзей

В Николаеве девятилетний мальчик едва не совершил непоправимый поступок прямо на глазах у своих сверстников. В воскресенье днем, 8 марта, мальчик попытался повеситься на дереве. Однако другие дети вовремя пришли на помощь.

Как сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на жителей поселка Терновка, девятилетний мальчик надел на шею веревочную петлю и перекинул ее через ветку дерева. А после – повис на ней. Все это происходило на глазах у детей, которые играли неподалеку.

К счастью, дети подняли шум, на который откликнулась женщина. Она быстро вытащила школьника из петли, а потом вызвала скорую медицинскую помощь и патрульную полицию.

Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала ребенка в детскую областную больницу и по дороге медики проводили реанимационные мероприятия. Уже в больнице мальчик пришел в себя и на данный момент угрозы его жизни нет.

После происшествия мальчик находится в состоянии глубокого посттравматического стресса. Выяснить у него, почему он решился на такой отчаянный шаг невозможно, так как его речь непонятна и бессвязна.

Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия, а также опрашивает всех, кто может располагать любой информацией о причинах попытки суицида.

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