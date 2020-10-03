Хто в Україні може їздити без прав і техпаспорта: що потрібно знати

Водійське посвідчення (фото: РБК-Україна)

Деякі водії можуть сідати за кермо без посвідчення

В Україні водійські посвідчення зобов'язані мати з собою не всі учасники дорожнього руху. Деяких за відсутність прав і свідоцтва про реєстрацію транспорту правоохоронці не мають права оштрафувати при зупинці.

Йдеться про власників скутерів, але до списку таких "недоторканних" входять не всі. Як повідомляє "Дорожній адвокат", ключовим моментом для обов'язкової наявності зазначених документів є віднесення транспортного засобу до категорії "механічний".

Законодавством розмежовані поняття "механічний транспортний засіб" та "транспортний засіб". Різниця між ними полягає в наявності двигуна внутрішнього згоряння, а також потужності електродвигуна.

Відповідно до п. 1.10 правил дорожнього руху:

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

механічний транспортний засіб - ТЗ, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється, в тому числі на ТЗ з електродвигуном потужністю понад 3 кВт ;

; мопед - двоколісний ТЗ, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Таким чином, скутер з електродвигуном вважається механічним за умови, що потужність двигуна понад 3 кВ.

Наголошується, що до категорії А1 відносяться ТЗ, зокрема скутери, з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, оскільки вони відносяться до механічних транспортних засобів в розумінні законодавства. Право на управління ними припускає наявність дозвільних документів.

На яких скутерах можна їздити без прав, а кого оштрафують

Наявність водійського посвідчення і реєстраційного документа передбачена виключно для "механічних" ТС, до яких відносяться скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, а також всі ТЗ із двигуном внутрішнього згоряння.

Якщо скутер має потужність менше, ніж 3 кВт, він не підпадає під категорію "механічний" і відповідно не передбачає для водія необхідності мати при собі водійське посвідчення та реєстраційний документ.

У разі, якщо транспортний засіб з електродвигуном має потужність понад 3 кВт, наявність зазначених документів є обов'язковою. Відсутність цих документів передбачає штрафи та затримання скутера.

Раніше ми писали про те, що водіїв в Україні чекає сюрприз - у правах і техпаспорті з'явиться нова графа.

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