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Як швидко легка форма коронавірусу переходить у важку: лікар шокувала відповіддю

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П'ятниця 05 листопада 2021 16:54
Як швидко легка форма коронавірусу переходить у важку: лікар шокувала відповіддю Як коронавірус переходить у важку форму (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Лікування коронавірусу на ранньому етапі є обов'язковим, адже штам "Дельта" дуже швидко розвивається і важка пневмонія може розвинутися за лічені години.

Про це заявила головна лікарка Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова, повідомляє "Миколаївські новини".

За її словами, коронавірус зараз швидко мутує.

"Я вважаю що Дельта-штам, який мутував кілька разів, - дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше в першій хвилі до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб, то зараз це можуть бути лічені години", - розповіла вона.

Окрім того, лікар додала, що за нинішньої хвилі пандемії кашель, висока температура не такі, як були раніше, тому пацієнти часто не звертаються до медиків і не лікуються.

Також вона зазначила, що на 3 і 4 добу починається задуха, падає сатурація і людина тільки тоді починає лікування і може дійти до реанімаційного стану.

Основні симптоми коронавірусу:

  • гарячка;
  • кашель;
  • втрата нюху та смаку;
  • біль у горлі;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • діарея;
  • почервоніння чи подразнення очей;
  • ускладнене дихання або задишка;
  • розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості
  • біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві розлючені родичі пацієнтки виламали двері в лікарню.

Також ми писали, що МОЗ збільшив ліжковий фонд для COVID-хворих.

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