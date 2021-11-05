Як швидко легка форма коронавірусу переходить у важку: лікар шокувала відповіддю

Лікування коронавірусу на ранньому етапі є обов'язковим, адже штам "Дельта" дуже швидко розвивається і важка пневмонія може розвинутися за лічені години.

За її словами, коронавірус зараз швидко мутує.

"Я вважаю що Дельта-штам, який мутував кілька разів, - дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше в першій хвилі до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб, то зараз це можуть бути лічені години", - розповіла вона.

Окрім того, лікар додала, що за нинішньої хвилі пандемії кашель, висока температура не такі, як були раніше, тому пацієнти часто не звертаються до медиків і не лікуються.

Також вона зазначила, що на 3 і 4 добу починається задуха, падає сатурація і людина тільки тоді починає лікування і може дійти до реанімаційного стану.

Основні симптоми коронавірусу:

гарячка;

кашель;

втрата нюху та смаку;

біль у горлі;

біль у м’язах і суглобах;

діарея;

почервоніння чи подразнення очей;

ускладнене дихання або задишка;

розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості

біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.