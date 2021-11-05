ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

МОЗ збільшив ліжковий фонд для COVID-хворих

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 10:41
МОЗ збільшив ліжковий фонд для COVID-хворих Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Для пацієнтів з коронавірусом додали ще 857 ліжок у п'яти лікарнях. Ліжковий фонд для пацієнтів з COVID-19 вже становить понад 70 тисяч ліжок з киснем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка.

За його словами, на минулому тижні ліжковий фонд був збільшений на 4755 ліжок в 41 лікарні.

"Враховуючи великі цифри кількості випадків COVID-19, протягом останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у п'яти лікарнях", - сказав Ляшко.

Фонд вже становить понад 70 тисяч ліжок з киснем. За словами Ляшка, 51 598 ліжок з киснем (69%) наразі зайняті пацієнтами, проте реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, становить 57%.

"Ситуація нерівномірна: у 48-ми з 520 ковидних лікарень (близько 9%) ліжка зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% ковидних лікарень) ліжка з киснем зайняті більш ніж на 75%. Решта 55% закладів залишаються без критичного навантаження", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин