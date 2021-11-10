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"Було дуже боляче": Анна Богдан розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність

Автор: Роман Мирончук

Анна Богдан, яка стала переможницею романтичного шоу "Холостяк 11", розповіла, як над нею знущалися в школі через зовнішність, оскільки вона дуже виділялася від інших дітей.

Про це модель розповіла в Instagram-сторіс.

"У дитинстві відчувала себе дуже невпевненою. Я була найвища в класі, сильно худа, з темною шкірою, кучерявим волоссям. На той час я дуже сильно відрізнялася від дітей. Хлопчики мене обзивали. Було дуже боляче", - розповіла Анна.

Скріншоти з Instagram

Коли вона стала старшою то зрозуміла, що може використовувати свою унікальність. Так Анна стала моделлю. Дівчина показала кілька фото з того часу, коли почала виходити на подіум.

Скріншоти з Instagram

Анна порадила всім дівчатам цінувати свої унікальні якості і "вирощувати" самооцінку.

Вона зазначила, що якби тоді не поміняла думку про себе в кращу сторону, то не наважилася б почати модельну кар'єру.

Нагадаємо, Михайло Заливако розповів, чому Анну Богдан на проєкті "Холостяк 11" охрестили маніпулятором. При цьому він зізнався, що перше їх спілкування пройшло не дуже добре, і якби була можливість, то він би відправив дівчину додому.

Раніше Анна Богдан розповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком екс-головою офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Богданом.

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