Бидло, яке отримує величезні гроші: Шнурова більше не хочуть пускати в Крим

Сергій Шнуров роздратував громадськість необачною заявою про Крим. Так, музичний продюсер Андрій Разін вирішив, що коментар музиканта про анексований півострів був дуже недоречним. Відповідну заяву опубліковано в Instagram.

Одного разу Шнуров заявив: "Мені цей ваш Кримський міст з Сирією нах*р не потрібні. Мені потрібна нормальна медицина, дешева і якісна їжа, адекватні ціни на паливо. Мені потрібне нормальне людське життя".

Такі слова не залишили продюсера байдужим і він заявив, що після подібного не залишить співака в спокої, а буде судитися до кінця.

Шнурова більше не хочуть пускати в Крим (скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm)

"Раз ти така відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, то нічого тобі їздити через Кримський міст, літай краще в Крим на мітлі. Після таких образ Криму я звертаюся до всіх кримчан не пускати його і не ходити на його концерти ніколи", - написав Разін.

Як повідомлялося раніше, музикант Сергій Шнуров написав вірш про секретне посвідчення "Штазі" президента РФ Володимира Путіна.

А також розповідали про те, що лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Эдгарда Запашного сходити Путіну в цирк.