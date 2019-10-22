Бумбокс випустили довгоочікуваний кліп про найголовніше у житті

Популярний рок-гурт Бумбокс випустив довгождане відео на свою пісню "ДШ" з альбому "Таємний код: Рубікон", яка стала справжнім хітом за короткий проміжок часу.

Головний герой кліпу, за словами фронтмена Бумбоксу Андрія Хливнюка, зустрічається зі своїм страхом втратити найважливіше. Як і всі ми, він, метафорично, поставлений перед вибором між обов'язком і совістю.

"Як часто ми втрачаємо грунт під ногами, прагнучи до помилкових цілей, йдемо на поводу так званої громадської думки, в той чи інший спосіб, стаємо ворогами самим собі? Ідея відео в тому, щоб нагадати собі про справжні пріоритети і ні в якому разі не ставити на кін найдорожче ", - каже музикант.

Режисером кліпу став Станіслав Гуренко. За словами кліпмейкера, коли мова заходить про музичні відео, він береться працювати тільки з тими артистами, музика яких йому близька. А трек "ДШ" виявився дуже сильним і не найлегшим для нього в моральному плані, так як "було складно не пропускати його через себе, не рефлексувати".

Робота над кліпом тривала 23 і 24 вересня, а взяли участь у зйомках близько 20 акторів.

Бумбокс - ДШ

Додамо, що презентація альбому "Таємний код: Рубікон", частиною якого стала екранізована композиція, відбудеться в київському Палаці спорту 9 листопада.