Булінг в садку: батьки звинуватили киянку в роздуванні скандалу

Скандал у дитячому садочку в Києві після звинувачень киянки про нібито грубе поводження вихователя з дітьми отримав продовження. Батьки відреагували на ситуацию і заявили, що жінка сама налякала малюків агресивною поведінкою, через що деякі наступного дня йшли у дошкільний навчальний заклад №151 зі сльозами. Батьки дітей зв'язалися з редакцією і роз'яснили ситуацію.

Пост Анни Волик в мережі в популярному співтоваристві "Батьки SOS" про буллинг з боку виховательки батьки назвали неправдою.

"Наш вихователь працює більше 30 років. Вона досвідчений педагог, який виховала і деяких наших старших дітей в дусі коллективизма, розвивала у своїх вихованцях цінності добра, гуманізму й толерантності і т. д., і продовжує зараз", - йдеться в заяві.

Батьки задоволені роботою виховательки і ніколи ніяких претензій до неї не пред'являли, а самі діти ніколи не скаржилися на грубе ставлення до них.

Також вони вважають неприпустимим, що стороння людина, яка "не має медичної книжки, яка інформує про стан здоров'я", вільно заходила у приміщення садочка, імпульсивно вела якісь розмови з дітьми і знімала їх на відео без спеціальної на те згоди батьків та адміністрації закладу. Батьки підкреслили, що Волик своєю поведінкою стала причиною негативного емоційного стану їх дітей.

Дитячий садок №151 в Києві (фото з мережі)

"У розмові з батьками вихователька адекватно пояснила, що взяла хлопчика за руку і відвела до групи дітей, щоб тримати його в полі зору. Мама хлопчика не має жодних претензій та зауважень до вихователя", - розповіли батьки.

Крім того вони звернули увагу на те, що автор скандального повідомлення в мережі Ганна навіть звинуватила батьків дітей у буллингу по відношенню до хлопчика та його мами.

"Це є безсоромним наклепом на нас, батьків, які лише хотіли внести ясність в даній ситуації", - підкреслили батьки.

Як повідомлялося раніше, скандал з буллингом в ліцеї імені Василя Стуса у Львові, в якому школярі стали масово переходити на дистанційне навчання нібито через агресивного однокласника, отримав несподіваний поворот. Батько 12-річного хлопчика, який стверджує, що це саме його син є жертвою цькування.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували новий законопроект № 10118, який відрегулює покарання за мобінг на робочому місці.