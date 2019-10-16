Буллінг в Полтаві: учителька влаштувала цькування другокласниці

Мати другокласниці б'є тривогу з приводу цькування її дочки з боку вчительки. Інцидент стався у полтавській школі №4. При цьому інші батьки запевняють, що нічого подібного в стінах школи не відбувається. Про це повідомляє Poltavske.tv.

Мати дівчинки Влади Федотової говорить, що її дочка потрапила в немилість вчительки. Жінка нарікає на те, що дитина сильно переживає і не може спати вночі.

Влада боїться, що якщо вона не зробить домашнє завдання, то вчителька буде кричати на неї. Мати дівчинки каже, що вона наполягала на тому, що батьківський комітет занадто завищує потреби, на які потрібно здавати гроші. Але жінка поставила крапку в шкільних поборах.

Буллінг в школі: у Полтаві цькують ученицю другого класу (фото: pixabay.com)

Семирічна дівчинка каже, що вчителька кричала на дітей з першого класу. При цьому сама викладач і директор школи відмовляються коментувати цю ситуацію.

Журналістам зателефонувала голова батьківського комітету і сказала, що це суб'єктивна думка мами дівчинки, і всі батьки дуже люблять і поважають вчительку. За її словами, якби в класі було б щось не так, то дітей би перевели в інші класи.

На рахунок збору грошей, то жінка розповіла, що ніяких поборів у школі немає. Вчителька навіть не присутня, коли обговорюються фінансові питання.

Буллінг в школі: у Полтаві цькують ученицю другого класу (фото: pixabay.com)

У свою чергу мати школярки вважає дії вчительки буллінгом, за який з 2018 року передбачена відповідальність. Однак цькування ще потрібно довести.

Щоб дитина не стала жертвою буллінгу психолог радить, що потрібно пояснити, що ніхто не може принижувати її гідність ні словом, ні тим більше фізичними діями.

За словами фахівця, спостерігачі буллінгу теж є якоюсь мірою жертвами. Бо якщо людина не перешкодила цьому, то потім буде переживати, що не захистила дитину. Також може з'явиться страх того, що це трапиться і з нею, якщо вона розповість комусь.