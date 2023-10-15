"Была бы катастрофа". Астроном объяснил, может ли огромный астероид упасть на Россию

Может ли огромный астероид уничтожить Россию

На этот вопрос ученый ответил сведущим образом:

"Может. Тунгусский метеорит в 1908 году упал в Сибири, где безлюдная территория и тогда повалило очень много деревьев. Но посчитали, что если бы он залетел на 2 часа раньше или позже (здесь уже не помню), он бы упал в районе Санкт-Петербурга, это была бы просто катастрофа", - объяснил ученый.

Также он отметил, что пока все крупные астероиды, которые действительно могут представлять угрозу для Земли, отслеживаются астрономами в специальных обсерваториях. Опасными считаются те, кто пересекает орбиту нашей планеты и проходит на расстоянии менее чем на 7 млн км.

Потенциально опасны также астероиды, диаметр которых составляет более 1 километра.

Что известно о Тунгусском метеорите

Тунгусский метеорит упал 30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. По свидетельствам очевидцев, в небе пролетел большой огненный шар и на высоте 7-10 км над незаселенным районом тайги произошел взрыв. Его мощность оценивают в 10-20 мегатонн. А это равняется энергии самых мощных водородных бомб.

Эксперты утверждают, что взрывная волна дважды обогнула земной шар. Ее зафиксировали метеостанции в Англии и Германии. Также отмечается, что акустические явления распространились в радиусе около 800 км, то есть площадь более 1 млн км.

Этот взрыв свалил деревья на территории более 22 000 км. А на ночном небе над территорией от Атлантики до центральной Сибири зафиксировали интенсивное свечение облаков.

Сваленные деревья в районе тунгусского события (фото: Википедия)