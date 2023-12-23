"Была бронь": Евгений Клопотенко честно сказал, боится ли повестки

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, боится ли он получить повестку. Как оказалось, раньше у него была бронь.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Клопотенко рассказал в интервью для программы "Наодинці", которая вышла на YouTube-канале ТСН.
По словам Клопотенко, раньше его "бронировали". У шеф-повара была официальная причина не идти на войну.
"У меня была бронь от Минкульта до конца прошлого года, ну и все. А так у меня нет брони, у меня нет ничего такого, никаких поблажек, нет ничего", - заявил Клопотенко.
Теперь же он не понимает, чего он должен бояться. Клопотенко уверен, что даже если получит повестку, то будет поваром для военных.
"А чего я должен бояться? Ну если мне придет повестка, я думаю, что меня точно оформят поваром. Здесь у меня нет вопросов, поваром куда-то отправят", - заявил он.
При этом Клопотенко отметил, что знает "многих медийных личностей", которых "просто из армии забрали для того, чтобы они делали свою работу". Поэтому повар считает, что и он сам гораздо эффективнее в тылу.
"Я считаю, что то, что я делаю, это такие большие культурные вещи. Я могу быть супер эффективным и я это показываю каждый день... Но если нужно будет идти мне на фронт и кто-то решит, что я буду там лучше. Ну тогда какие варианты? Ну чего бояться?" - объяснил Клопотенко.
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