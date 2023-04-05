На Буковине представители УПЦ МП не давали отпеть погибшего воина: в ход пошел даже слезоточивый газ

В селе Задубровка Черновицкой области разгорелся грандиозный скандал. Представители УПЦ МП не давали занести гроб с погибшим воином в храм для отпевания. Начался штурм с применением слезоточивого газа.

Детали сообщил священник и Черновицкой епархии ПЦУ Виталий Мензак в комментарии для " Еспресо.Захід ".

Как рассказал представитель ПЦУ, люди собрались под храмом, чтобы провести в последний путь украинского защитника, а священники УПЦ МП забаррикадировались в храме, перекрыли дорогу к храму и не открывают двери.

Люди умоляют, чтобы им позволили отпеть украинского воина в этом храме. Более того, погибший - много лет посещал этот храм. Мать погибшего начала плакать и просить пустить в церковь.

На месте присутствовали правоохранители, однако священники УПЦ МП на них не обращали внимание.

На странице Черновецко-Буковинской епархии в Facebook сообщили, что возле церкви готовится штурм. Именно в тот момент, когда тело погибшего воина в гробу стоит под дверями храма. Отец Виталий добавил, что на людей распыляют слезоточивый газ.

Глава Горишнешеровецкой ТГ Михаил Савчишин сообщил, что священники никого внутрь не пускают. После долгих переговоров люди смогли попасть внутрь.

"Люди уже долгое время хотят зайти в храм, но такая ситуация, что не могут попасть. По состоянию на данный момент удалось занести тело воина в храм, началось богослужение", - сказал Савчишин.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда УПЦ МП не дают людям зайти в храм. Скандалы там продолжаются уже несколько лет.