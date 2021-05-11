Буффон, Рабйо, Ремзі і Сандро виступлять для українців на безкоштовній конференції PM GO: Go global!

14 травня на конференції PM GO: Go global про свої принципи, командну роботу та досягнення цілей розкажуть майстри світового футболу.
Про це повідомляють організатори заходу.
Зокрема, для української аудиторії виступлять зірки Juventus:
Футболісти поділяться власним досвідом про те, як переживати поразки та правильно робити висновки, зберігати мотивацію протягом кар’єри, а також - чого футбол може навчити бізнесменів.
Крім того, на PM GO: Go global виступлять підприємці, топ-менеджери, спортсмени та діячі світового рівня.
Серед інших спікерів - Пол Френсіс (Strava), Ширлі Лі та Щаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Сваті Мохан (ex-Netflix), Єва Хілф (Polar Electro Oy) та багато інших.
Взяти участь в онлайн-конференції можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації. Початок - о 10:30 14 травня.