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Будьте обережні: ці продукти не варто вживати людям з діабетом

Автор: Анна Шиканова

Людям з діабетом другого типу необхідно уникати продуктів, які підвищують рівень цукру в крові. В першу чергу, це стосується солодких напоїв і продуктів з вмістом цукру.

Лікар Шарлотта Нортон з Великобританії назвала несолодкі продукти, які можуть підвищувати цукор в крові.

Першим у списку медик відзначила йогурти з фруктовими наповнювачами. Вона порадила уникати їх за всяку ціну, через те, що в них міститься багато цукру.

Також варто уникати вживання сухофруктів, білого хліба і білого рису.

"Коли справа доходить до діабету, фрукти часто неправильно сприймають", - зазначила Нортон.

Вона пояснила, що сухофрукти не підходять для харчування тим, у кого підвищений рівень цукру в крові. Однак, виноград вживати варто, оскільки він служить відмінним джерелом клітковини для організму.

"Я не можу не підкреслити важливість клітковини. Оскільки споживання клітковини уповільнює процес травлення, вона допомагає контролювати рівень цукру в крові. Такі продукти, як боби, броколі, авокадо і яблука є відмінними джерелами клітковини", - додала фахівець.

Також лікар порадила людям з діабетом другого типу вживати деякі продукти в більшому обсязі. Наприклад, нежирного м'яса або його замінників – для тих, кому протипоказані насичені жири.

Основою здорового харчування лікар називає овочі, тому, що вони здатні наситити організм не тільки клітковиною, але і вітамінами й мінералами.

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